İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3829
  • EURO
    34,8308
  • ALTIN
    2402.52
  • BIST100
    10135.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti

Rol aldığı çok sayıda filmle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayata veda etti.

AA11 Haziran 2024 Salı 12:49 - Güncelleme:
Oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
ABONE OL

Soydan'ın vefat haberini kişisel Instagram hesabında duyuran kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Asıl adı Rüçhan Tercan olan sanatçı, 2 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğdu.

Murat Soydan, ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen sanatçı, bir taraftan İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü tamamladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu, "Perde" mecmuasının 1966'da açtığı yarışmayı Tanju Korel ile kazanarak sinemaya adım attı. Soydan, aynı yıl rol aldığı "Kolsuz Kahraman" filmiyle sinema kariyerine başladı ve 200'e yakın filmde rol aldı.

Rol aldığı yapımlarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi yıldız isimlerle başrolü paylaşan Soydan, çeşitli televizyon dizilerinde de yer aldı.

Soydan, "Zulüm" filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.

Usta oyuncu, "Kahveci Güzeli", "Ah Bir Zengin Olsam", "Devlerin Öcü", "Son Söz Benim", "Altın Tabancalı Ajan", "Kurt Dölü" ve "Kırmızı Gece" gibi filmlerinin yanı sıra "Acı Hayat", "Sinekli Bakkal", "O Hayat Benim" adlı dizilerde canlandırdığı karakterleriyle izleyicinin hafızalarında yer edindi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.