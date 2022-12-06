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Oyuncu Sura Uysal, yurt dışında başarılı işlere imza atıyor

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden Türk oyuncu ve model Sura Uysal, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Sura Uysal, “Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum ve bir Türk olarak yurt dışında ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Başarılı işlere imza atmak için çalışmalarıma son sürat devam ediyorum” dedi.

6 Aralık 2022 Salı 09:55 - Güncelleme:
Oyuncu Sura Uysal, yurt dışında başarılı işlere imza atıyor
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2019 yılında Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen 'Super Model Canada' adlı yarışmada High Fashion alanında 3. Runner olan 26 yaşındaki genç oyuncu ve model Sura Uysal, Toronto Moda Haftası gibi büyük organizasyonlarda yer aldı. Sura Uysal şu anda Dwayne Douglas Johnson'un 'Tales from the territories' TV Serisinde bir kovboy karakterine hayat veriyor. Ayrıca Disney Plus'taki 'World's Best' filminde rol alıyor.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN YORULMADAN, DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

Yurt dışında farklı projelerde başarılarını sürdüren Sura Uysal, Hintli müzisyen Kulbir Jhinjer'in 'Still Around' adlı şarkısının klip çalışmasında yer aldı. Still Around şarkısı, YouTube üzerinden kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi. Oyuncu Sura Uysal, "Katıldığım Super Model Canada yarışması sonrasında Kanada'nın Toronto şehrine eğitim almaya başladım. Orada aldığım eğitimden sonra ülkemi farklı projelerde temsil etmeye başladım. Her geçen gün başarılarımı arttırmak için yeni ve güzel işlerin altına imza atmak için yorulmadan, durmadan çalışmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

  • Sura Uysal
  • oyuncu
  • Super Model Canada
  • Toronto Moda Haftası

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