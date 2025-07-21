Oyuncu Türkoğlu: ''Dünyanın hakimi biziz'' diyen firavunlar hala var

24 Hafta Sonu'nda Deniz Uğur'un konuğu Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu değerlendirmelerde bulundu.

'Dünyada tanrılığını ilan eden, "Mutlak ve yanılmaz olan benim" diyen firavunlar devam ediyorlar yaşamaya. Ve onlar diyorlar ki "Biziz dünyanın hakimi." İşte Nemrutluk ve firavunluk iddiası.'

'Terörsüz Türkiye meselesinin altın buzağı ile ilgisi vardır. Oranın Gazze ile bağlantısı vardır. Altın buzağılar Osmanlı Devleti'nin yok edilmesiyle ilgilidir. Dünyada tanrılığını ilan eden, 'Mutlak ve yanılmaz olan benim' diyen firavunlar devam ediyorlar yaşamaya. Ve onlar diyorlar ki 'Biziz dünyanın hakimi.' İşte Nemrutluk ve firavunluk iddiası. Samiri Kıssa'sının bize anlattığı şey yaşanmaya devam ediyor. Kuran'ın, Allahın mesajının mucizesi burada. Bunlar olmuş bitmiş hadiseler değil. İmanımızı tazeleyerek bakacağız ki dersimizi çıkaralım ve uyanık olalım.

'15 Temmuz'da bir "Altın Buzağı" hikayesidir aslında. Altın buzağısını inşa etmiş bir takım insanların o buzağıya tapınarak maalesef bu milletin canına kıymasıyla ilgili bir hikayedir. Gasp ettikleri asker kıyafetiyle bu işe soyundular.'

Kolay ve değerli olan hiçbir şeyin kolay elde edildiğini görmedim. 15 Temmuz'da bir "Altın Buzağı" hikayesidir aslında. Altın buzağısını inşa etmiş bir takım insanların o buzağıya tapınarak maalesef bu milletin canına kıymasıyla ilgili bir hikayedir. Gasp ettikleri asker kıyafetiyle bu işe soyundular. Sonunda da rezil oldular.