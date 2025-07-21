İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3943
  • EURO
    47,1777
  • ALTIN
    4393.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Türkoğlu: ''Dünyanın hakimi biziz'' diyen firavunlar hala var
Magazin

Oyuncu Türkoğlu: ''Dünyanın hakimi biziz'' diyen firavunlar hala var

Deniz Uğur'un sunumuyla 24 TV ekranlarında yayınlanan, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği ‘24 Hafta Sonu'nun konuğu Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, 'Dünyada tanrılığını ilan eden, ‘Mutlak ve yanılmaz olan benim' diyen firavunlar devam ediyorlar yaşamaya. Ve onlar diyorlar ki ‘Biziz dünyanın hakimi.' İşte Nemrutluk ve firavunluk iddiası.' dedi.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Oyuncu Türkoğlu: ''Dünyanın hakimi biziz'' diyen firavunlar hala var
ABONE OL

24 Hafta Sonu'nda Deniz Uğur'un konuğu Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu değerlendirmelerde bulundu.

'Dünyada tanrılığını ilan eden, "Mutlak ve yanılmaz olan benim" diyen firavunlar devam ediyorlar yaşamaya. Ve onlar diyorlar ki "Biziz dünyanın hakimi." İşte Nemrutluk ve firavunluk iddiası.'

'Terörsüz Türkiye meselesinin altın buzağı ile ilgisi vardır. Oranın Gazze ile bağlantısı vardır. Altın buzağılar Osmanlı Devleti'nin yok edilmesiyle ilgilidir. Dünyada tanrılığını ilan eden, 'Mutlak ve yanılmaz olan benim' diyen firavunlar devam ediyorlar yaşamaya. Ve onlar diyorlar ki 'Biziz dünyanın hakimi.' İşte Nemrutluk ve firavunluk iddiası. Samiri Kıssa'sının bize anlattığı şey yaşanmaya devam ediyor. Kuran'ın, Allahın mesajının mucizesi burada. Bunlar olmuş bitmiş hadiseler değil. İmanımızı tazeleyerek bakacağız ki dersimizi çıkaralım ve uyanık olalım.

'15 Temmuz'da bir "Altın Buzağı" hikayesidir aslında. Altın buzağısını inşa etmiş bir takım insanların o buzağıya tapınarak maalesef bu milletin canına kıymasıyla ilgili bir hikayedir. Gasp ettikleri asker kıyafetiyle bu işe soyundular.'

Kolay ve değerli olan hiçbir şeyin kolay elde edildiğini görmedim. 15 Temmuz'da bir "Altın Buzağı" hikayesidir aslında. Altın buzağısını inşa etmiş bir takım insanların o buzağıya tapınarak maalesef bu milletin canına kıymasıyla ilgili bir hikayedir. Gasp ettikleri asker kıyafetiyle bu işe soyundular. Sonunda da rezil oldular.

  • Firavunluk iddiası
  • Nemrutluk
  • Tanrılık ilanı

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.