Oyuncu Metin Yıldız, 24 TV'de yayınlanan "Deniz Uğur ile 24 Hafta Sonu" programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine inanmadığını belirten, Yıldız, "Başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum. O inancım bitti benim. Türkiye'yi yönetmek herkesin harcı değildir." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin insanların aklıyla alay ettiğini vurgulayan Yıldız, "Muhalefet yapması gereken ülkeyi nasıl kalkındırırız, nasıl toparlarız, daha iyi nasıl olur, diye proje üretmesi gereken siyasi ideolojilerin aynı şeyler tekrar ettiğini gördüm. Ben de bir yer de dedim ki 'Durun siz bizim aklımızla oynuyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz' Türkiye'yi yönetmek herkesin harcı değildir." şeklinde konuştu.

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