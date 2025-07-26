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Oyuncu Yıldız 24 TV'ye konuştu: Türkiye'yi Erdoğan'dan başkası yönetemez

24 TV'de yayınlanan 'Deniz Uğur ile 24 Hafta Sonu” programında açıklamalarda bulunan Oyuncu Metin Yıldız, 'Ben, Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine inanmıyorum. Başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Temmuz 2025 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Oyuncu Yıldız 24 TV'ye konuştu: Türkiye'yi Erdoğan'dan başkası yönetemez
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Oyuncu Metin Yıldız, 24 TV'de yayınlanan "Deniz Uğur ile 24 Hafta Sonu" programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine inanmadığını belirten, Yıldız, "Başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum. O inancım bitti benim. Türkiye'yi yönetmek herkesin harcı değildir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Muhalefetin insanların aklıyla alay ettiğini vurgulayan Yıldız, "Muhalefet yapması gereken ülkeyi nasıl kalkındırırız, nasıl toparlarız, daha iyi nasıl olur, diye proje üretmesi gereken siyasi ideolojilerin aynı şeyler tekrar ettiğini gördüm. Ben de bir yer de dedim ki 'Durun siz bizim aklımızla oynuyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz' Türkiye'yi yönetmek herkesin harcı değildir." şeklinde konuştu.

HABERİN VİDEOSU

  • metin yıldız
  • Deniz Uğur ile 24 Hafta Sonu
  • muhalefet

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