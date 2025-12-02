Oyuncular çocukluğuna döndü! Setten renkli lunapark kareleri

Cennetin Çocukları'nın çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten eğlenceli kareler paylaşıldı. Ekibin lunapark setindeki görüntüleri renkli görüntülere sebep olurken oyuncular da keyifli anlar yaşayarak çocukluklarına döndü.

Her bölümüyle izleyicinin kalbine dokunan "Cennetin Çocukları" dizisinin başarılı oyuncuları bu kez marifetlerini lunaparkta gösterdi. Çekimlerini neşe içinde tamamlayan set ekibi ve oyuncular, lunaparkın keyfini doyasıya çıkardı.

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikâyesinin anlatıldığı Cennetin Çocukları'nın oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun, Gülper Özdemir, Zafer Algöz, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu ve Ecem Çalhan yer alıyor.