Oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı!

17 Eylül 2021 Cuma 13:00 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 13:00

Başarılarıyla rol aldıkları her projede isimlerinden söz ettiren oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Dizilerde yeni sezonun başlamasıyla birlikte oyuncuların alacakları ücretler de belli oldu.

Her sezon fiyatlarında artış yapan ünlü isimlerin bölüm başı aldıkları ücretler de dudak uçuklattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, bölüm başı rekor ücret alan isimlerin başında Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor.

Burak Özçivit: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

Halit Ergenç: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Can Yaman: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL