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Magazin

Özcan Deniz'e soruşturma...'Şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Özcan Deniz'e soruşturma...'Şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
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Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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