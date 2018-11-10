Özge Özpirinçci kimdir? Veda Atatürk filmin Fikriye'si Özge Özpirinçci kaç yaşında nereli? Özge Özpirinçci evli mi nerede yaşıyor? Özge Özpirinçci hangi dizi ve filmlerde rol aldı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hadi İpucu sorusu belli oldu. 10 Kasım saat 20:30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi İpucu yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi İpucu sorusu, Hadi yarışmasının ipucusu, TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Özge Özprinçci oldu. Bizlerde Veda Atatürk filmin Fikriye'si Özge Özpirinçci hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Özge Özpirinçci (d. 1 Nisan 1986, İstanbul), Türk oyuncu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özge Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Veda filminde de rol alan Özge Özpirinçci hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Hadi İpucu sorusu az önce instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışmasısının ipucusu TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Sinan Tuzcu ve Özge Özpirinçci oldu.

Hadi bu akşam kendi saatinde, 20.30’da!

İpucun TV+’ta, Öne Çıkanlar film kategorisindeki Veda filminin detaylar sayfasında. 🤓 Filmi izlemeyenler ve merak edenler TV+’tan kolayca izleyebilirler. 📺

TV+ uygulamasında 60.000 joker seni bekliyor 😍 60.000 jokerden birini almayı sakın unutma! 😉

HADİ İPUCU CEVABI: Sinan Tuzcu ve Özge Özpirinçci

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?



Özge Özpirinçci (d. 1 Nisan 1986, İstanbul), Türk oyuncu.



İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu



Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.



Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.



Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.



Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.



Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.



Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.





Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.



ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.



Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.



Özel hayatı



12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.



Oynadığı Reklamlar



2008 Eti Browni

2008 Cornetto

2009 Coca-Cola

2009 Turkcell

2011 Vestel

2015 Coca-Cola Zero



Televizyon



2007-2011 Cesaretin Var Mı - Aşka Ebru

2008 Kavak Yelleri - Ada

2009-2010 Melekler Korusun - İpek Taşkır Üstündağ

2010 Deli Saraylı - Dilruba

2011-2012 Al Yazmalım - Asiye

2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu

2013 Tatar Ramazan Alin Terziyan

2014 Aramızda Kalsın - Görkem

2015-2016 Aşk Yeniden - Zeynep Taşkın, Şekercizade



İnternet



2017 Fi - Sıla



Sinema



2010 Veda Fikriye

2011 Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer

2012 Kayıp

2014 Karışık Kaset İrem



Ödülleri ve Adaylıkları



2012 5.Aslan Max Ödülleri En Sevilen Kadın Sinema Oyuncusu Kazandı

2014 Turkcell Superonline 5.İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık

2015 4.Kristal Fare Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk Yeniden Adaylık

42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Kazandı

En Yakışan Çift (Zeynep & Fatih) Adaylık

6.İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık

2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Kadın Oyuncu Adaylık

Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

10.GSÜ EN Ödülleri En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu Adaylık



TV Programlar



Toplu Hayat - Sunucu



Video klipler



2014 Murat Dalkılıç "Derine" Aksiyon-gerilim karışımı bir klipte Murat Dalkılıç'a eşlik etmiştir. Klibin yönetmeni Gülşen Aybaba'dır.



2015 "Kördüğüm" İlk klibin devamı niteliğinde klip çekilmiştir.İkinci klibin yönetmenliğini de Gülşen Aybaba üstlenmiştir.