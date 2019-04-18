Özge Uzun’un eşi Volkan Üst kimdir? Özge Uzun kimdir, kaç yaşında?
Özge Uzun kimdir, kaç yaşında? Özge Uzun’un eşi kimdir? Uzun zaman televizyon ekranlarından izleyicilerle buluştuktan sonra eşi Volkan Üst ile birlikte Azerbaycan’da yaşamaya başlayan Özge Uzun 2. Sayfa programına konuk oldu. 10 yıllık eşinden ayrılan Özge Uzun, 2 yıl süren ayrılık süreci ardından eski eşiyle yeniden evlendi. Magazin severler, “Volkan Üst kimdir?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Özge Uzun, 22 Ocak 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı. Uzun zaman NTV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.
Bir dönemin sevilen spikerlerinden Özge Uzun 2. Sayfa programına katılarak yine merak konusu oldu. Uzun süredir eşi, Volkan Üst ile birlikte Azerbaycan’da yaşayan bir dönemin sevilen spikeri Özge Uzun yine bugün yine gündem oldu. Medya severler hemen, Özge Uzun kimdir, kaç yaşında? Özge Uzun’un eşi kimdir? Sorularına yanıt aramaya başladı. Özge Uzun, 22 Ocak 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı. Uzun zaman NTV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.
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