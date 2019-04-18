Özge Uzun’un eşi Volkan Üst kimdir? Özge Uzun kimdir, kaç yaşında?

Bir dönemin sevilen spikerlerinden Özge Uzun 2. Sayfa programına katılarak yine merak konusu oldu. Uzun süredir eşi, Volkan Üst ile birlikte Azerbaycan’da yaşayan bir dönemin sevilen spikeri Özge Uzun yine bugün yine gündem oldu. Medya severler hemen, Özge Uzun kimdir, kaç yaşında? Özge Uzun’un eşi kimdir? Sorularına yanıt aramaya başladı. Özge Uzun, 22 Ocak 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı. Uzun zaman NTV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.

ÖZGE UZUN KİMDİR?

Özge Uzun, 22 Ocak 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı. Uzun zaman NTV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.

2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan başarılı sunucu, uzun zaman Tv8 ‘de Haftasonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı ’nın sunuculuğunu yaptı, 2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçti.

VOLKAN ÜST KİMDİR?

2004 yılında Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.

2015'te eşi Volkan Üst'ten boşanan ancak yeniden barışan Özge Uzun, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'le 2017'de ikinci kez dünya evine girdi. Volkan Üst, kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüş, çift oldukça zor günler yaşamıştı.