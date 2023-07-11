Özkan Uğur'un vefatından sonra oğlu Alişan Uğur ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Lenf kanseriyle mücadele eden usta sanatçının cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayan Alişan Uğur, ilk olarak Cem Yılmaz'ın yönettiği Karakomik Filmler ile kamera karşısına geçti. Peki, Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında? Alişan Uğur hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

ALİŞAN UĞUR KİMDİR?



Alişan Uğur, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tıpkı babası gibi müzik ve oyunculuk üzerine kariyer yaptı.

Ünlü müzik grubu MFÖ'nün "Ö"sü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur ile koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğludur.

14 yaşından beri oyunculuk eğitimi alan Alişan Uğur şu anda 27 yaşında.

İngiltere'de Arts Educational Schools London'da müzik teknolojileri ve medya dersleri ile konservatuar eğitimi aldı. Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, 2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival'inde finale kalmıştır.

Alişan Uğur, tiyatro ve müzik çalışmaları dışında 2019 yılından itibaren Karakomik Filmler: Kaçamak filmi ile Hekimoglu, Üç Kuruş dizilerinde rol aldı. Hekimoglu Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Alişan Uğur aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

ALİŞAN UĞUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?



Erşan Kuneri (Coni, TV Dizisi 2022)

Üç Kuruş (Konyalı, TV Dizisi 2021-2022)

Hekimoglu (Efe, TV Dizisi 2021)

Karakomik Filmler: Kaçamak (Rich, Sinema Filmi 2019)

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Işıltılı Haşerat / Terzi - 2020

Gus İle Yemek Saati / Terzi - 2019

Uyan! / Terzi - 2019

Hiç Kimsenin Öyküsü / Terzi - 2017

Elmadaki Barış / Terzi - 2017

Konik Annalar (Komik Aynalar) / Terzi - 2016

Sığıntılar / Terzi - 2016

Kırmızı Şapkalı Kurt / Terzi