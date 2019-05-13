Özlem Yıldız’ın eşi kim, ne iş yapar? Özlem Yıldız kaç yaşında, kimdir?
Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu bir dönemlerin sevilen sunucusu Özlem Yıldız oldu. Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Şimdi izleyiciler, “Özlem Yıldız’ın eşi kim, ne iş yapar? Özlem Yıldız kaç yaşında, kimdir?” sorusuna yanıt arıyor. Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. Daha sonra, Genç TV'de işe başlayan Özlem Yıldız, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak çalışmaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları.
Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu bir dönemlerin sevilen sunucusu fakat son dönemlerde özel yaşamıyla gündeme gelen Özlem Yıldız oldu. Özlem Yıldız’ın eşi kim, ne iş yapar? Özlem Yıldız kaç yaşında, kimdir? Sorularına yanıt aranıyor. Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. Daha sonra, Genç TV'de işe başlayan Özlem Yıldız, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak çalışmaya başlamasıyla ünlü oldu. Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Peki, Sinan Serter kim? İşte detayları…
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