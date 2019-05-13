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Özlem Yıldız’ın eşi kim, ne iş yapar? Özlem Yıldız kaç yaşında, kimdir?

Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu bir dönemlerin sevilen sunucusu Özlem Yıldız oldu. Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Şimdi izleyiciler, “Özlem Yıldız’ın eşi kim, ne iş yapar? Özlem Yıldız kaç yaşında, kimdir?” sorusuna yanıt arıyor. Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. Daha sonra, Genç TV'de işe başlayan Özlem Yıldız, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak çalışmaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları.

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Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu bir dönemlerin sevilen sunucusu fakat son dönemlerde özel yaşamıyla gündeme gelen Özlem Yıldız oldu. Özlem Yıldız’ın eşi kim, ne iş yapar? Özlem Yıldız kaç yaşında, kimdir? Sorularına yanıt aranıyor. Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. Daha sonra, Genç TV'de işe başlayan Özlem Yıldız, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak çalışmaya başlamasıyla ünlü oldu. Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Peki, Sinan Serter kim? İşte detayları… 

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?
 
Sevilen sunucu Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu. 
 
İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır. Babası Ertuğrul Yıldız bir tekstil şirketinin satış müdürü, anne Sevgi Yıldız ise ECA'dan emekli ev kadını. 
 
Özlem Yıldız, 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı. 
 
1995 yılında VJ’lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 
 
90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışırken daha çok insan tarafından tanınmaya başladı. Daha sonra Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı. Ancak bir süre sonra araları açılarak nişan bozuldu. 
 
Sonrasında 90lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte sabah programı Sabah Şekerleri’ni sundu. Daha sonra Pazar Sürprizi programını sunmaya başladı.
 
Nazara çok inanan Özlem Yıldız’a babaannesi devamlı kurşun döküyor ve boynunda onu koruduğuna inandığı bir dua taşıyor. 
 
Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı. 
 
Özlem Yıldız, 2005 yılında Armatör Sinan Serter ile evlendi. Evlendikten sonrada 3-4 sene televizyon programlarına ara verdi. 2006 yılında Demir adında bir oğlu oldu. 
 
Özlem Yıldız, 2011 yılında TV8’de hafta içi her hün “Aklımıza Takıldı” programını sundu. “Her Şey Dahil” programını sundu. 
 
Özlem Yıldız 3 Ekim 2013 tarihinde Sinan Serter ile boşandı.

SİNAN SERTER KİMDİR?
 
Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Bir dönem yaşadığı maddi krizle haberlere konu olan Sinan Serter’in Özlem Yıldız’dan 12 yaşında Demir isminde bir oğlu var.
 
Özlem Yıldız, boşanmayla ilgili iddialara şu yanıtı vermişti:
 
“Onunla aynı şeyleri yaşadım. Ben o dönemi atlatırken neler yaşadığımı biliyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Ben 5,5-6 yıl direndim ama verilen kararı değiştirebildim mi? Hayır... Sonuç yine 'Özlem para için boşandı' oldu. Şu an yaşadıklarını biliyorum. Hissediyorum. Sonuna kadar onun yanında olmak istiyorum.”
 

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