Pakize Suda hayatını kaybetti. Hayat Bilgisi, Pembe Patikler ve Davetsiz Misafir gibi dizilerde rol alan oyuncu, geçtiğimiz sene Demans teşhisi konulduktan sonra tedaviye alınmıştı. Son zamanlarda hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şey hatırlamayan Suda, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir hastanede tedavi görüyordu. Pakize Suda, 17 yaşındayken Ege Güzeli seçildi. Peki Pakize Suda kimdir, nerelidir ve kaç yaşında öldü? İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen birçok başarılı projede rol almış olan usta oyuncu Pakize Suda'dan acı haber geldi.

Birsen Altuntaş, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Pakize Suda'nın bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı.

Altuntaş yaptığı açıklamada "Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

Suda'ya vasi olarak atanan yeğeni Dilara Elagözlü, "Maalesef bu sabah kaybettik. Beynindeki ana damara pıhtı attı geçen perşembe... Felç oldu. Yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Cenaze törenini Muğla'da yağacağız. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

PAKİZE SUDA KİMDİR, NERELİDİR?



Pakize Suda, 1952 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu.

Ardından TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlayan Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçildi. Suda, Girit Türklerindendir.

Oyunculuğun yanı sıra köşe yazarı olan Suda, Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü makale yazdı ve 2008 ylında gazetede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı.

"Dobra Dobra" ve "Lezzete Yolculuk" gibi programların sunuculuğunu yapan Pakize Suda, aynı zamanda Yeşilçam oyuncularından birisiydi.

Pakize Suda, Yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Jülide Övür'ün yaptığı Pembe Patikler dizisinde Hadiye yenge karakterini canlandırmıştı.

PAKİZE SUDA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?



Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalan Pakize Suda, 70 yaşında hayata veda etti.

PAKİZE SUDA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

1998: Erguvan Yılları

2002: Pembe Patikler

2003: Hayat Bilgisi

2005: Davetsiz Misafir

2006: Sevda Çiçeği

PAKİZE SUDA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

1971: Feride

1972: Tarkan: Altın Madalyon

1985: Ayrılık Acısı

2007: Çılgın Dersane

PAKİZE SUDA PROGRAMLARI

Dobra Dobra

Her Şeyi Konuşalım

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Söylemezsem Olmaz

Türkiye Konuşuyor