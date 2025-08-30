Palestine 36, Oscar yolcusu! Toronto'da prömiyer yapacak

TRT ortak yapımı Palestine 36, Filistin'in resmi adayı olarak 98'inci Akademi Ödülleri'nde yarışacak. Filmin dünya prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapılacak.

Filistinli ödüllü yönetmen Annemarie Jacir'in yönettiği, Filistinli yapımcı Osama Bawardi'nin yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı Palestine 36 (Filistin 36) filmi, 2026 yılında 98'inci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nde Filistin'in resmi adayı olarak yarışacak.

Filistin, Türkiye, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ortak yapımı olan film, Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alıyor. Filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons gibi isimler yer alıyor.

TRT ortak yapımı "Palestine 36" (Filistin 36) dünya prömiyerini, 4-14 Eylül tarihleri arasında 50'nci kez gerçekleştirilecek olan Toronto Film Festivali'nin "Gala Presentations" (Gala Gösterimleri) bölümünde yapacak. Yönetmen Annemaria Jacir'in "Wajib" (Düğün Davetiyesi), "When I Saw You" (Seni Gördüğümde) ve "Salt of This Sea" (Bu Denizin Tuzu) filmleri de daha önce Filistin'in Oscar adayı olarak belirlenmişti.

FİLMİN KONUSU

Yıl, 1936. Filistin'de köyler İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı ayağa kalkarken, Yusuf kırsaldaki evi ile Kudüs arasında gidip gelir; büyüyen huzursuzluğun ötesinde bir gelecek özlemi duyar. Ancak tarih acımasızdır. Avrupa'dan gelen Yahudi göçmenlerin sayısı artarken, Filistin halkı İngiltere'nin 30 yıllık hakimiyetine karşı en büyük ve en uzun süren ayaklanmada birleşir. Tüm taraflar, Britanya İmparatorluğu ve tüm bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak kaçınılmaz bir çarpışmaya doğru sürüklenir.