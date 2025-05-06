Patron değil, esnaf... % İKİ ile absürt mizah zamanı

Komedi türündeki renkli yapımlarıyla dikkat çeken Türkiye'nin dijital platformu tabii, "% İKİ" yapımı ile plaza dünyasının absürt ve mizahi yanlarını ekrana taşıyor. Cem Gelinoğlu hazırcevaplığı ve pratik zekâsıyla şirketin kurumsal düzenini altüst eden Mesut karakterine hayat verdiği dizi, tabii'de izleyicilerle buluştu.

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Esnaf Mesut'un kurumsal dünyadaki absürt ve kahkaha dolu maceralarını konu alan "% İKİ", tüm bölümleriyle tabii2den izlenebiliyor. tabii orijinal dizisi "% İKİ"nin yönetmenliğini Koray Şahin ve Murat Kaman üstlenirken senaryosu ise Eray Kaman, Murat Kaman ve Koray Şahin'in imzasını taşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu'nun yanı sıra Yusuf Çim, Bahar Şahin, Merih Öztürk, Müfit Kayacan, Utku Ateş, Nilay Erdönmez, Eray Kaman ve Hülya Duyar bulunuyor. Kadroda ayrıca kısa süre önce kaybettiğimiz, Türk tiyatrosunda ve sinemasında önemli izler bırakan usta oyuncu Şinasi Yurtsever de yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Antalya'da esnaflık yapan Mesut, babasının ortaklarından olduğu büyük bir şirketin satılmasına karar verilmesiyle İstanbul'a gelir. Ancak hisse devri için geldiği şirkette yaşadıkları, planlarını değiştirmesine neden olur. Bir anda kendini plaza hayatının içinde bulan Mesut, kurumsal dünyanın karmaşık ilişkileriyle başa çıkmaya çalışırken olaylar hızla absürt ve kahkaha dolu bir hâl alır.