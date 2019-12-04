‘Payitaht’ dalya dedi

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatını konu alan ve eylül ayında dördüncü sezon bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 100. bölüm çekimleri, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Seka Film Platosu’nda gerçekleştirildi. Dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal, oyuncular ve set çalışanlarının katıldığı kutlamada, pasta kesildi. Yapımcı Yusuf Esenkal, dizinin 100. bölüme ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdülhamid’i canlandıran Bülent İnal, “Sanki daha dün başlamışız gibi ama dönüp baktığımız zaman 100 bölüm olmuş. Bir aile olduk; beraber çalışmaktan, güzel bir iş çıkarmaktan dolayı mutluyuz, keyifliyiz. Oyuncu arkadaşlarımızla ve set ekibiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Daha nice bölümlere inşallah. Herkesin eline sağlık.” diye konuştu.