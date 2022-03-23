Macit Bitargil ile 5 yıldır evli olan Pelin Batu'nun boşanacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Macit Bitargil, en çok araştırılan ünlü isimleri arasına girdi. Pelin Batu ve Macit Bitargil, 2017 yılında Roma'da evlenmişti. Peki Pelin Batu'nun eşi Macit Bitargil kimdir? İşte Macit Bitargil hakkında merak edilenler...

MACİT BİTARGİL KİMDİR?

Macit Bitargil oyuncu Pelin Batu'nun eşidir.

1980 yılında dünyaya gelen Dr. Macit Bitargil, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü mezunudur.

Mezuniyetin ardından Doktor olarak hizmet vermeye başlamış olan Bitargil, günümüzde İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlık dünyası dışında ismi ünlü isimlerle anılmış 2015 yılında Sinem Öztürk ile birlikteliğiyle gündeme gelmiştir. 2017 yılında ise oyuncu, tarihçi ve şair Eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir. Bu evliliğinden 2018 doğumlu bir oğlu vardır.

Macit Bitargil aslen Hatay Antakya'da dünyaya gelmiştir.

PELİN BATU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Pelin Batu, 1978 yılında Ankara'da doğdu.

Pelin Batu, anne tarafından Arnavut kökenlidir. Ünlü ismin babası ise eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'dur.

Pelin Batu, babasının büyükelçilik görevi dolayısıyla çocukluğu aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkede geçmiştir.

Pelin Batu, liseyi New York, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Marymont Okulu'nda bitirdi ve sonrasında Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.

1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de rol alan Batu, Ghost Sonata adlı oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Pelin Batu, bir dönem Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı.