Pierre Cardin'den yeni koleksiyon: Okyanusun derin maviliğini anlatıyor

Yaz modasına yeni bir soluk kazandıran, tropikal denizlerin canlı çeşitliliğinden okyanusun sonsuz maviliğine uzanan bir renk paletinde, modern hayatın konforu ve zarafet ömrüyle bir araya geliyor.

Koleksiyonda yer alan renk paleti, okyanusun sakin tonlarından ticari resiflerinin göz alıcı tonlarına kadar geniş bir renk aralığı sunuyor. Okyanusun derin mavisi, turkuaz lagünler, tropikal yeşiller ve parlak sarılar; Sıcak mevsimlerde hayat bulan yeni tasarımların öne çıkan oranları arasında...

Yaz mevsiminin hareketli ve sıcak günlerine, hafif pamuk dokusuyla nefes alabilen kumaşlarından keten ve esnek bir yapıya sahip. Özellikle keten parçalar, koleksiyonun temel yapı taşlarından biri olarak hafiflik ve ferahlık hissiyle ön plan.

Zarif ve tüm zamanlarla uyumlu parçalardan oluşan koleksiyon, modern erkek dünyasına yönelik hazırlanmış. Temiz çizgileri, rahatlığı ön planda tutan kesimleri, tüm zaman ve mekanlarla uyumu sağlayan ürün birliktelikleriyle her ayrıntıda yeniliği hissettiriyor. Günlük stilinizi sürdürmek için denizde kalıplarla tasarlanmış gömlekler, su tonlarındaki bermudalar ve şortlarla zarif keten pantolonlar, koleksiyonun öne çıkan parçalarından sadece bir kısmı.

Sedef düğmeler ve işlemeler gibi özel ayrıntılar ise görünüşte olmayan bir hava katıyor.

Pierre Cardin Kadın koleksiyonunun zarif tasarımlarının yanı sıra tüm enerjisini hisettiren gözler önüne seren çok renkli İlkbahar & Yaz parçaları, içerisinde yer alan yüksek vurgulu, sıcak renklere sahip bir dünyanın kapılarını sizin için aralıyor. Yeni sezon koleksiyonundaki yer alan parçalar ise hareket kabiliyeti yüksek ve canlı renklere sahip bir dünyanın temsilcisidir.

Tropikal su altı dünyasının canlılığını üzerinde taşıyan desenleriyle giyim gömlekleriyle hem çok şık hem de özgür hissedeceğiniz bir yazı sizi bekliyor.

KAPSÜL KOLEKSİYON: LÜKS HAT

Pierre Cardin her zaman ötesinde ve yüksek kaliteyi ön planda tutan yenilikçi vaadiyle hazırlanan "The Luxury Line" kapsül koleksiyonuyla saklanan lüks ve özel bir deneyimin yeniden tasarlanması.

Marka, minimalist ve detaylarla harmanladığı koleksiyonunda, modern erkeğe ve kadına yönelik benzersiz stiller hazırlıyor.

Bu özel koleksiyonda doğal bej tonlarının hakim olduğu renk paletiyle, canlı mercan pembesi bir arada değişen ve dinamik bir görünüm elde etmeye imkan sağlıyor.

İLHAM VEREN BABALARIMIZ

Yaz Enerjisiyle Dolu Yeni Bir Pierre Cardin

Hayatımızın yönünü belirlerken ilham verem, geleceğimize süt güvenli bir yol ve rehber olan babalarımıza olan sevgimizi, onu en iyi anlatacak zarif bir hediyeyle ifade tam zamanı.

Pierre Cardin 2025 sezonu İlkbahar & Yaz Koleksiyonuyla, bu özel günü muhteşem isteyenler için göz alıcı alternatifler sunuyor. Modern çizgilerin mevsim renk ve enerjisiyle buluştuğu gömleklerle, yüksek hareket kabiliyetine sahip pantolonlara; Tüm zamanlarla uyumlu klasik tercihlerden, dinamik ve genç stillere kadar geniş bir şekilde tasarlanmış koleksiyon, hala öne çıkan babalarımız için özel olarak hazırlandı.

Özgün ayrıntılarıyla zenginleşen kombinler, hem günlük yaşamda yoğun hareket alanında, hem de hafızalarda yer tutacak özel anlarınızda yol almaya aday.

Babalar Günü'nde ona en çok yakışacak hediyeler için Pierre Cardin mağazalarını ve pierrecardin.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın...

PİERRE CARDİN HAKKINDA

1993 yılında Aydınlı Grup'la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye'ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 17, Türkiye'de ise 92 mağaza ile hayat her alanda fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, centilmen ve stil sahibi erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilere ulaştırmaktadır.