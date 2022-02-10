10 Şubat 2022 Perşembe 16:29 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:29

Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı'yla ayrılması sonrası magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Pınar Deniz, Yargı dizisinde Avukat Ceylin rolüne hayat veriyor. Peki Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Pınar Deniz hakkında merak edilenler

Magazin Dünyası Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı aşkını konuşuyor. Ekranların sevilen dizisi Yargı'da başrol oyuncusu olan Pınar Deniz, ilk olarak Sil baştan dizisinde Evrim karakteriyle hafızalara kazındı. Daha sonra birçok dizide başrol olan oyuncu, Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veriyor. Peki Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte başarılı oyuncunun biyografisi ve rol aldığı diziler...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 1993 yılında Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

PINAR DENİZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2014 Sil Baştan Evrim

2015 Beyaz Yalan Azra

2016-2018 Vatanım Sensin - Yıldız - Başrol oyuncusu

2018 Bir Deli Rüzgar - Gökçe Yücel - Başrol oyuncusu

2020 Aşk 101 Burcu Başrol oyuncusu

2020 Menajerimi Ara - Konuk oyuncu

2021 Aşk 102 - Burcu - Başrol oyuncusu