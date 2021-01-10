Pınar Tevetoğlu kimdir, nereli? Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu kaç yaşında?

10 Ocak 2021 Pazar 11:47 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 11:47

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Pınar Tevetoğlu kimdir? Pınar Tevetoğlu kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ünlü popçu Tarkan ile 2016 yılında hayatlarını birleştiren Pınar Dilek Tevetoğlu, aslen Şanlıurfalıdır. Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun kızları Liya, 2018 yılında dünyaya gelmişti. Pınar Tevetoğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PINAR TEVETOĞLU KİMDİR?

Pınar Dilek Tevetoğlu, 1986'da Almanya Duisburg'da dünyaya geldi. Annesi Elazığ'lı, babası ise Şanlıurfalıdır. Almanya’da tanıştığı Megastar Tarkan ile 5 yıl ilişkini sürdürdü.

30 yaşında olan Pınar Dilek, Elazığ'lı anne ve Şanlıurfa'lı babanın kızıdır. Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek Tevetoğlu, 2011 yılında Tarkan’ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş. 2016 yılı için Tarkan ile evleneceği gündeme gelince medyanın ilgisini üzerine çekmişti.

29 Nisan 2016'da Tarabya'da özel bir düğünle hayatlarını birleştiren çiftin, Liya adında bir kızları oldu.

Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 2018 temmuz ayında kızı Liya'yı kucağına almıştı.

Pınar Tevetoğlu, daha önce özel hayatlarını magazinden uzak tutan, göz önünde olmayı sevmeyen biri olduğunu ifade etmişti.

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu veya kısaca Tarkan Türk şarkıcı, şarkı sözü yazarı, besteci, yapımcı ve aranjör.

Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü, 1986'da ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi ve müziğe çocukluk yıllarında başlayan ilgisi sonucunda, lise hayatına başladığı Karamürsel'de ilk müzik eğitimini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i, piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1997'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakaladı. Ölürüm Sana albümünden çıkan "Şımarık" single'ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı. 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu.

Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından Megastar, dünya basını tarafından Popun Prensi ve Boğazın Prensi olarak anılmaktadır. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır