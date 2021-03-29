29 Mart 2021 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:29

Akıllardan silinmeyen diziler arasında yer alan Poyraz Karayel'de canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi.

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu.

60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi.

150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.

CEM CÜCENOĞLU KİMDİR?

Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Batı Müziği Piyano Bölümü'nde tamamladı. Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun yeğenidir

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi yaşayan Cem Cücenoğlu; Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Düriye'nin Güğümleri, Ustura Kemal gibi projelerde rol almıştır.

CEM CÜCENOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 Her Yerde Sen (Muharrem Usta) (TV Dizisi)2018 Locman (Sinema Filmi)

2018 Kızım ve Ben (Sinema Filmi)

2017 Şevkat Yerimdar (Olsen Somonoğlu) (TV Dizisi)

2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Taşkafa) (Sinema Filmi)

2017 Cingöz Recai (Sinema Filmi)

2016 Sen Benim Herşeyimsin (Sinema Filmi)

2016 Karayel (Firma Sahibi) (Sinema Filmi)

2015 Ertuğrul 1890 (Naci) (Sinema Filmi)

2015 91.1 (Sinema Filmi)

2014- 2016 Poyraz Karayel (Taş Kafa) (TV Dizisi)

2013 Kedi Özledi (Yaygaracı) (Sinema Filmi)

2013 Hoştanlı Kalaylı Saray (Az Soore) (TV Dizisi)

2012 Ustura Kemal (Aziz) (TV Dizisi)

2011 Evvel Zaman Hikayesi (TV Dizisi)

2010 2011 Dürüye'nin Güğümleri (Kahveci Bayram) (TV Dizisi)

2009 Çılgın Kanal (Salih) (TV Dizisi)

2009 Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Bebe Ruhi) (Sinema Filmi)

2008 Dinle Neyden (Muhafız) (Sinema Filmi)

2008 Ayışığı (Ambulans Şöförü) (TV Dizisi)

2008 Akasya Durağı (Kasap) (TV Dizisi)

2007 Kuzey Rüzgarı (Meitn) (TV Dizisi)

2006 Son Osmanlı Yandım Ali (Burgazlı Mevlit) (Sinema Filmi)

2006 Gülpare (Aşçı Musa) (TV Dizisi)

2006 Arka Sokaklar 1. Sezon (Uyuşturucu Taciri) (TV Dizisi)

2006 Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 Sen misin Değil misin? (Mafya Babası) (TV Dizisi)

2004 Yabancı Damat (Kamyon Şoförü Aziz) (TV Dizisi)

2004 Cennet Mahallesi (Cankat) (TV Dizisi)

2003 Yazı Tura (Maganda) (Sinema Filmi)

2003 Gurbet Kadını (Şehmuz) (TV Dizisi)

2002 Lahmacun ve Pizza (TV Dizisi)

2002 Hastayım Doktor (Durgun) (TV Dizisi)

2000 Hayat Bağları (Kasap Hızır) (TV Dzs)

1999 Deli Yürek (Şeyhmuz) (TV Dizisi)