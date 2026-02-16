Radyonun yıldızları Esenler'de parladı

Türk Medya ailesinden 24Radyo ve ALEM FM, iki farklı kategoride yılın en iyileri oldu.

EN İYİ HABER RADYOSU ÖDÜLÜ 24 RADYO'NUN OLDU

22 farklı kategoride yılın en iyilerinin ödüllendirildiği gecede haberin frekansı 24Radyo, "Yılın En İyi Haber Radyosu Ödülü"ne layık görüldü. Ödül konuşması yapan 24Radyo Yayın Koordinatörü Özgür Kani, oy kullanan radyo dinleyicilerine ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

FATİH YILDIRIM EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI SEÇİLDİ

"Radyo Hafızadır" temasıyla, radyonun geçmişine ve taşıdığı kültürel mirasa vurgu yapılan organizasyonda "Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı Ödülü" de ALEM FM Yayın Koordinatörü Fatih Yıldırım'a verildi. Hafta içi her sabah 7'de ve akşam 18'de mikrofon başında olan Yıldırım, dinleyicilerine teşekkür ederek, ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

EFSANE İSİMLERE ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Binlerce dinleyicinin oylarıyla en iyilerin ödüllendirildiği özel gecede "Onur Ödülü" ise Türk halk müziğinin efsane isimleri Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak'ın oldu.