Ramsay Hunt sendromuna yakalanan Justin Bieber'ın yayımladığı video sonrasında hayranları hüzne kapıldı. 28 yaşındaki genç şarkıcı, Ramsay Hunt Sendromu nedeniyle yüzünün sağ kısmının felç olduğunu açıkladı.Peki Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt Sendromu iyileşir mi? İşte hastalık ve tedavisi ile ilgili detaylar...

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, yaptığı açıklamada, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını belirtirken konserlerini ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Peki Justin Bieber'ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir?

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS); Varicella-zoster virüsünün kulak içine yerleşmesiyle başlayan bir hastalıktır. Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir. Ramsay Hunt sendromu, kişinin kulak içinde uçuk ve şiddetli ağrı ile ortaya çıkar.

Ramsay Hunt sendromu akut fasiyal nöropati kümesine özgü sendromlardan biridir. Genellikle 30-50 yaş aralığında görülür.

Yüz ve ağız yaraları olan Herpes zoster'li hastalarda N. facialis ve ganglion geniculatum etkilenmesi sonrasında ortaya çıkar.

Bir başka yüz felci çeşidi olan Bell felci gibi yüzde 50 oranında kendiliğinden iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun etkileri daha tehlikeli olarak görülüyor.

Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir.

Varicella Zoster virüsü, yıllarca kendini belli etmezken, özellikle yaşlılarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde, Ramsay Hunt sendromu şeklinde yeniden kendini gösterebiliyor.

Nadir olarak, virüs büyük beyin arterlerine yayılarak kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak felçle sonuçlanabiliyor.

RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ

Deride ağrılı veziküller

Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)

Güçlü ağrı

Ateş

Gözyaşı akması

Sensorinöral işitme sorunları

Vertigo

Bölgesel lenfadenopati

RAMSAY HUNT SENDROMU İYİLEŞİR Mİ?

Bell's paralizide hastaların %90'ı bir ay içinde içerisinde iyileşme gösterir, RHS'da ise fasyal fonksiyonlarda tam kayıp olan hastaların sadece %10'unda tam iyileşme olurken, tam olmayan kayıplarda bu oran yaklaşık olarak %66'dır