Rap müziğin yeni yıldızı Casper kimdir?

"Anaconda", "Bekle Veya Bekleme" ve "Zalim"in de aralarında olduğu şarkılarıyla Türkçe rap müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Casper, müzikseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Şarkıları dilden dile yayılan ve dijital platformlarda üst sıralara tırmanan Casper'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte gerçek kimliği de merak uyandırdı. Müzik ve sahne çalışmalarında Casper ismini kullanan 22 yaşındaki rap'çinin gerçek adı Muhammet Veli Bozkurt. Gaziantep doğumlu olan ve müziğe küçük yaşlarda gönül veren Casper, ilk profesyonel kaydını 11 yaşında yaptı.

MÜZİK VE SPOR YAŞAM BİÇİMİM

Farklı tarzı ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Muhammet Veli Bozkurt, nam-ı diğer Casper aynı zamanda bir spor tutkunu. Tekvando dalında dereceleri de bulunan Casper, müzik çalışmaları dışındaki zamanını spor salonunda antrenman yaparak değerlendiriyor. Müzik ve sporu yaşam biçimi olarak tanımlayan şarkıcı, "Her iki kulvarda da iddialıyım. Müzik kariyerimde de tekvando da zirveyi hedefliyorum. Müzik ruhuma, tekvando ve hem bedenime hem de zihnime iyi geliyor. Tekvandodan sadece bir dövüş sporu olarak değil, felsefe olarak da faydalanıyorum" diyor.

2023 YILI İÇİN SÜRPRİZLERİM HAZIR

Şarkılarının dijital platformlardaki yükseliş grafiğinden ve müzikseverlerin yoğun ilgisinden memnun olduğunu belirten Casper, yeni yılla birlikte yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor: "Sevenlerime 2023'te çok güzel sürprizlerim olacak. Yeni şarkılarımız yolda. Yılın ilk haftalarından itibaren paylaşmayı planlıyoruz. Konser takvimimizi de oluşturmaya başladık. Türkiye'nin dört bir yanında sevenlerimle buluşup şarkılarımı hep birlikte söyleyeceğiz. Şarkılar ve konser takvimini sosyal medyadan da duyuracağım. Sevenlerim takipte kalsın."