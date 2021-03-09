Rasim Öztekin'in son mesajı ortaya çıktı

09 Mart 2021 Salı 10:19 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 10:19

Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in en son yapımcı Birol Güven ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

Öztekin mesajında, "Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji" ifadelerini kullanmış.

"BİZLERİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Usta oyuncu için TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.