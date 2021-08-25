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Magazin

Resmi olarak adını değiştiriyor

ABD'li şarkıcı Kanye West resmi olarak adının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:24
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BBC'de yer alan haberde, Kanye West olarak tanınan 44 yaşındaki rap sanatçısının, ismini "Ye" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğu bildirildi.

West'in, isim değişikliği başvurusunda bulunmasına, mahkeme belgelerinde "kişisel nedenleri" gerekçe gösterdiği kaydedildi.

West, 2018'de katıldığı bir radyo programında, "İncil'de en sık kullanılan kelimenin 'Ye' olduğuna inanıyorum ve 'sen' anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu. West, 3 yıl önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi olarak Kanye West olarak bilindiğini ancak adının "Ye" olduğunu ifade etmişti.

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