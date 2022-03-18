18 Mart 2022 Cuma 17:05 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:05

Rüya Demirbulut kaç yaşında? sorusunın yanıtı, oyuncunun Cem Yılmaz'la görüntülenmesinin ardından merak konusu oldu. Rüya Demirbulut, TRT1'de yayımlanan Tek Yürek adlı dizide Aslı karakterine hayat verdi. Genç oyuncu, Cem Yılmaz ile birlikte Erşan Kuneri filminde de rol aldı. Peki Rüya Helin Demirbulut kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, orta derecede İngilizce bilen Rüya Helin Demirbulut, reklamlarda da boy gösterdi ve yüzme ile ilgileniyor.

Rüya Demirbulut, son olarak Erşan Kuneri filminde rol aldı.