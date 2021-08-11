11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:43

Sabina Toziya kimdir? sorusu, yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Usta oyuncu Sabina Toziya, Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde uzun süre Hayriye Ana karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Peki Sabina Toziya nereli? Sabina Toziya neden öldü?

SABİNA TOZİYA NEDEN ÖLDÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya'nın vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Ünlü oyuncu bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Evinde bayılıp yere düşen usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Tetkikler sonrası Toziya'nın beyninde tümör tespit edilirken, başarılı oyuncu ameliyata alındı. 10 saatlik ameliyatın ardından Toziya'nın beynindeki tümör temizlenirken, 4 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu daha sonra taburcu edildi.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sete dönemeyen Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini bırakmak zorunda kaldı.

Bir süredir beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gören usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ SENARİST BAHADIR ÖZDENER DUYURDU

EDHO'nun senaristi Bahadır Özdener bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Özdener, 72 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiğini aktardı ve "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır.

75 yaşında vefat eden Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)

2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)