Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün kızı Luna doğdu!

12 Şubat 2021 Cuma 12:50 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:50

Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün kızı Luna dünyaya geldi. Son günlerine kadar rol aldığı dizide oynamaya devam eden Özge Özder, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Eşi Sinan Güleryüz, yaptığı paylaşımla kızlarının ismini açıkladı. Peki Luna ne demek?

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne Özge Özder müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. .

"HOŞ GELDİN AY KIZIM"

Doğum haberini Instagram üzerinden duyuran 42 yaşındaki oyuncu, hamile pozunu paylaştığı fotoğrafına, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu ekledi.

"BİZ ÇOK İYİYİZ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, duygularını, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz. Çok şükür. Bu süreçte duaları ve iyi dilekleri ile bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür... Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün. Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım" sözleriyle ifade etti.

Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MÜJDEYİ VİDEOYLA DUYURMUŞTU

Çift, 'bebek' haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirmişti.

Özge Özder'in YouTube kanalından yayınladıkları eğlenceli videoda, ünlü dostları da yer almıştı.

Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda, hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana geliyordu.

Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım..." notunu düştü.

LUNA NE DEMEK?

Bebek haberi ardından Luna isminin anlamı da merak konusu oldu. Peki, Luna isminin anlamı nedir?

Kızına Luna adını koyan Özder, yaptığı paylaşımla Luna isminin anlamına dair de ipucu vermiş oldu. Luna Latince ay anlamina geliyor.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Elif Özge Özder (d. 1 Nisan 1978, Ankara), Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Özder, 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.

Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur.

Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır.

Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür.

Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise Sadakatsiz dizisinde Derya'yı canlandırmaktadır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu olmuştur.