Sadakatsiz'in çekimleri durduruldu

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:13 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:13

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisinin oyuncuları peş peşe koronavirüse yakalanınca çekimler durduruldu.

Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

Konuyla ilgili Medyapım'dan şu açıklama geldi:

Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı: Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere.