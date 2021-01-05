Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Özder ve eşi kaç yaşında?

05 Ocak 2021 Salı 13:48 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 13:48

Özge Özder ve eşi kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder ve eşi şarkıcı Sinan Güleryüz, heyecanlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Altı aylık hamile olan Özder'in son pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bu paylaşım sonrası Özge Özder ve eşinin yaşı da merak konusu oldu. 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder ve şarkıcı Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Peki Özge Özder kimdir? İşte tüm merak edilenler...

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da bir evin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Elif Özge Özder'dir. Annesi teknik ressam, babası imar planlamacısı idi. Ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Kolejinde okudu. 1996 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanır, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü ise derece ile kazanır. Tercihini Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından yana kullanarak burada okudu. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul'da ki oyunculuk serüveni BKM ile başladı. 2001 yılından beri sahnelerde olan Özge Özder, 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak rol almaktadır.

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ KAÇ YAŞINDA?

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder (42) ve şarkıcı Sinan Güleryüz (34) çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Kızları olacağını açıklayan ikili, birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Çift, bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirmişti.

YouTube'da yayınladıkları eğlenceli videoda ünlü dostlarına kızları olacağını söylemişti. Çiftin yakın dostları, Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana gelmişti.