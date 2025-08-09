Sagopa Kajmer'e Nevşehir'de büyük ilgi! Çevre illerden akın ettiler

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde sahne rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer'in oldu. Müzisyenin hayranları Göreme Festival Alanı'nı doldurdu.

Sagopa Kajmer, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserle on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Rapçi, 'Neyim Var ki', 'Merhametine Dön', 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz', 'Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım' gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Nevşehirlilerle gece boyunca tek bir ağızdan söyledi. Sahne enerjisiyle göz dolduran Sagopa Kajmer dinleyicilerine ithafen, "Bugün burada Kültür Yolu Festivali'nde sizinle olmak harika" dedi.

Kajmer'i dinlemek için Nevşehir'in haricince Kayseri başta olmak üzere, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Niğde gibi çevre illerden de binlerce kişi geldi.