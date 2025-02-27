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Sahada da aşkını gösterdi! Kerem Aktürkoğlu'nun jesti gündem oldu

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlısı Ceren Azak'ın adını kramponuna yazdırarak aşkını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu'nun jesti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Sahada da aşkını gösterdi! Kerem Aktürkoğlu'nun jesti gündem oldu
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Türkiye A Milli Takımı ve Benfica'nın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu nişanlısına yaptığı büyük jestle gündeme geldi. Kerem Aktürkoğlu, müstakbel eşi Ceren Azak'ın adını kramponlarına yazdırdığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

NİŞANLISININ ADINI KRAMPONLARINA YAZDIRDI

Kramponlarının fotoğrafını paylaşan Kerem Aktürkoğlu, bu özel jestine beyaz kalp emojisi ekleyerek duygularını ifade etti. Aktürkoğlu'nun kramponuna nişanlısının adını yazdırması sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

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