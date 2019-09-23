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Sahi gideli 23 yıl oldu mu?

Benzersiz klasik Türk müziği yorumlarıyla kubbede hoş sadalar bırakarak aramızdan ayrılan Zeki Müren için, ölümünün 23. yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlit okutuldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, “Sanat Güneşi” olarak tanınan sanatçı için ortaklaşa verilen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müze önünde kurulan tezgâhta döktürülen lokma tatlılarının dağıtıldığı mevlitte, katılımcılara lokum ikram edildi. Bodrum Antik Tiyatro’daki konserde ise sanatçının eserlerini Gökhan Sezen yorumladı.

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