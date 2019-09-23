Sahi gideli 23 yıl oldu mu? Benzersiz klasik Türk müziği yorumlarıyla kubbede hoş sadalar bırakarak aramızdan ayrılan Zeki Müren için, ölümünün 23. yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde mevlit okutuldu.