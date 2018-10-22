Şahin Kendirci kimdir kaç yaşında Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci nerelidir? 'O Ses Çocuklar' yarışmasının şampiyonu olan ve son olarak 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırmasıyla gündeme gelen Şahin Kendirci'nin hayatı merak edilenler arasında yer aldı. Peki Şahin Kendirci kim kaç yaşında aslen nereli? O Ses Çocuklar'da birincilik yaşayan Şahin Kendirci, 'Müslüm' filminde seslendirdiği 'Adana'ya gidelim' türküsünü O Ses Türkiye'de de seslendirdi. Bu gelişmenin ardından Şahin Kendirci günün en çok merak edilen isimlerinden oldu. İşte, Şahin Kendirci hakkında merak edilenler... Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

O Ses Çocuklar'da birincilik yaşayan Şahin Kendirci, 'Müslüm' filminde seslendirdiği 'Adana'ya gidelim' türküsünü O Ses Türkiye'de de seslendirdi. Bu gelişmenin ardından Şahin Kendirci günün en çok merak edilen isimlerinden oldu. İşte, Şahin Kendirci hakkında merak edilenler...

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de 'O Ses Çocuklar' yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.

26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filmide Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti.

Müslüm Gürses'in Hayatının Anlatıldığı Filmin Çekimleri maliyetiyle şaşırttı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filminin 1 yıl süren çekimleri için 21 milyon lira harcandı.

Yapımcılar, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı "Müslüm" filmi için kesenin ağzını açtı. Filmin bütçesi 21 milyon lirayı buldu.

21 MİLYON LİRA HARCANDI

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" filmi, 26 Ekim'de vizyona giriyor. Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in, Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor'un canlandırdığı film, kadrosu ve konusu kadar bütçesiyle de iddialı. Filmin maliyetinin tam 21 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Filmin oyuncu kadrosunda Esen’in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.

4 MİLYON İZLENME HEDEFLİYORLAR

Çekimleri 1 yıl süren filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun sonuçtan çok memnun olduğu gelen haberler arasında. Yapım şirketi, filmle en az 4 milyon seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Aynı yapım şirketi geçen yıl çektikleri "Ayla" için de 14 milyon lira harcamış ve o film 5 milyon 588 bin kişi tarafından izlenmişti.

Müslüm filmi 26 Ekim'de vizyona girecek.