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Magazin

Sanatçı İsmail Türüt'ün acı günü

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya hayatını kaybetti.

AA9 Kasım 2021 Salı 10:24 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 10:24
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Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

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