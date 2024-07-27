İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sanatçı Karsu'dan Hatay'a destek: Hollanda'ya götürüp satacağız
Magazin

Sanatçı Karsu'dan Hatay'a destek: Hollanda'ya götürüp satacağız

Piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 6 Şubat depremiyle yıkılan Hatay için ailece çalıştıklarını belirterek, 'Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satacağız. Engelliler için Hollanda'dan elektrikli sandalye temin edip Hatay'a götüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Sanatçı Karsu'dan Hatay'a destek: Hollanda'ya götürüp satacağız
ABONE OL

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Her iki ülkenin pasaportunu gururla taşıdığını ifade eden Karsu, "Müzik, sanat ve spor insanları birleştiriyor. Türkiye ile Hollanda'nın uzun dostluğunu kutlayacağız. Heyecanlıyız. 60 yıl önce Türkler Hollanda'ya çalışmak için göçtüler, benim dedem de öyle. Böylece ben de orada doğdum ve büyüdüm. Türkiye'ye bu sebeple geri gelmek inanılmaz güzel." dedi.

12 kişilik ekiple konser vermek için geldiklerini belirten Karsu, sahne tasarımlarını Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi.

Karsu, "Gençler para biriktirip konsere gidiyor. İstiyorum ki gençler ve aileler ücretsiz gelebilsin. Bu açıdan konserimiz önemli." dedi.

- "TÜRKİYE'YE HER ADIM ATTIĞIMDA KÖKLERİMİ HİSSEDİYORUM"

İstanbul ve Ankara'ya genellikle iş için geldiğini belirten Karsu, geçen aylarda yemek programı çekmek için İstanbul'a gidip gezme şansı bulduğunu anlattı.

Karsu, "Kendi memleketim Hatay'da kendimi evimde hissediyordum. Ama artık orası da kalmadı maalesef. Çok üzücü. Türkiye'ye her adım attığımda köklerimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- "HATAY'DAKİ MÜZİK OKULUMUZDA 900'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİMİZ VAR"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde büyük zarar gören Hatay için pek çok proje geliştirdiklerini kaydeden Karsu, kendi yemek kitabı ile yarım milyon avro topladıklarını ve bu parayla Hatay'da müzik okulu açtıklarını söyledi.

Karsu, projelerini şöyle anlattı:

"Hatay'daki müzik okulumuzda 900'ün üzerinde öğrencimiz var. Annem, babam, ben ve nişanlım enstrüman toplayıp Hatay'a götürdük. Şu anda ders alıyor çocuklar. İkinci okulu açmayı düşünüyoruz. Çok çok güzel öğretmenlerimiz var. Babamla birlikte 900 koltuk dağıtıyoruz. Annemle de 'baharat projesi' başlatıyoruz. Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satacağız. Engelliler için Hollanda'dan elektrikli sandalye temin edeceğiz. Ailecek çalışıyoruz."

Sanatçı, sahnedeki ve gündelik hayattaki Karsu arasında fark olmadığını sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.