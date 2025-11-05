Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakımda

Geçtiğimiz hafta ABD'deki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan sanatçı Muazzez Abacı, yoğun bakıma alındı.

Haberi Abacı'nın menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, usta sanatçının sağlık durumun sosyal medya hesabında paylaştı:

"Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.