İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1156
  • EURO
    48,4418
  • ALTIN
    5395.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakımda

Geçtiğimiz hafta ABD'deki evinde kalp krizi geçiren sanatçı Muazzez Abacı, yoğun bakıma alındı.

HABER MERKEZİ5 Kasım 2025 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakımda
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta ABD'deki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan sanatçı Muazzez Abacı, yoğun bakıma alındı.

Haberi Abacı'nın menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, usta sanatçının sağlık durumun sosyal medya hesabında paylaştı:

"Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Kırmızı ışıkta mikser faciaya davetiye çıkardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.