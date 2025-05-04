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Magazin

Sanatçı Necip Naşit Özcan vefat etti

Adile Naşit'in yeğeni, Selim Naşit Özcan'ın oğlu sanatçı Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi bir süredir devam eden Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti.

HÜSNA KÖŞGER4 Mayıs 2025 Pazar 17:05 - Güncelleme:
Sanatçı Necip Naşit Özcan vefat etti
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Necip Naşit Özcan'ın vefat haberini sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Naşit'i de kaybettik. Hızla eksiliyoruz. Çok üzgünüm. Meslektaşlarıma ve tiyatro sevenlere başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.

1957 yılında İstanbul'da Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu, sinema ve tiyatro sanatçısı Selim Naşit Özcan'ın oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Adile Naşit'in yeğeni olarak dünyaya geldi. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı. Özcan Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak da sahneye çıkmıştı.

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