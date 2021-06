Sanatla iç içe hafta sonu

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:25

ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu ve Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Ersev Demiröz ev sahipliğinde Hacı Sabancı- Nazlı Kayı, Yelda-Hakan Tiftik, Elif Dürüst, Esra Oflaz gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ilk akşamında küratörlüğünü Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş'un yaptığı aralarında Tanzer Arığ, Mike Berg, Osman Dinç, Ebru Döşekçi, Erdal Duman, Seçkin Pirim, Nilhan Sesalan, Mithat Şen, Kemal Tufan, Ayla Turan ve Mehmet Ali Uysal'ın olduğu 11 heykel sanatçısının eserinin yer aldığı "Duvarların Dışında" sergisinin açılış kokteyli gerçekleşti. Desteklerini her daim hissettiğimiz Borusan Otomotiv de ALEM Art Weekend'de yanımızdaydı. Davetlileri Mandarin Oriental, Bodrum'un girişinde BMW 7 serisi ve yeni BMW ix3 otomobilleri karşıladı. Art Weekend'e katılan isimler üç gün boyunca otomobilleri yakından inceleyerek test sürüşü yaptılar.



ALEM Art Weekend'in ikinci gününde ise sanata verdikleri önemi her fırsatta dile getiren Gilan İkinci Kuşak Temsilcisi Osman Geylan ve Türkiye'nin ilk marka elçisi unvanına sahip Yonca Ebuzziya ALEM Art Weekend etkinliğinde ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu moderatörlüğünde keyifli bir söyleşi için bir araya geldiler. Yonca Ebuzziya Gilan ile 20 yılı aşkın süredir dostluklarının devam ettiğini dile getirirken Osman Geylan ise Anadolu'nun her fırsatta kendileri için ilham kaynağı olduğunu söyledi. Söyleşinin ardından davetliler Mandarin Oriental, Bodrum'un etkinliğe özel hazırladığı brunch ile güne devam ettiler.

İkinci günün akşamın da ise Mandarin Oriental, Bodrum'da yer alan Ioki on the Beach ev sahipliğinde birçok koleksiyoner ve sanatçı aynı çatı altında buluştu. Mermer üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız heykel sanatçısı Malik Bulut'un Alpay Mermer Madencilik'in 25. yılı şerefine ALEM Art Weekend'e özel hazırladığı eser ise gecenin sürpriziydi. Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, ALEM Dergisi ile birlikte böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluğunu dile getirirken, sürdürülebilirlik ve sanat alanındaki çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini belirtti. 25. yıl şerefine eser hazırlayan bir diğer isim ise Mithat Şen'di. Şen'in Ioki on the Beach'de sergilenen eserleri sanat tutkunları tarafından yakından incelendi.

ALEM Art Weekend'in son gününde ise sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır eserlerinde uygulayıp geliştirdiği ipek baskı tekniği Falconeri'nin İtalya'dan ALEM Art Weekend için özel olarak getirttiği ipek şallar ile buluştu. Mandarin Oriental, Bodrum'un özel villasında Özlem- Marco Temponi ve ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu ev sahipliğinde Nazlı Kayı, Elif Dürüst, Emir Bahadır gibi sanat tutkunu birçok isim Ardan Özmenoğlu ile workshop'a katılmanın mutluluğunu yaşadı.