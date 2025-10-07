İSTANBUL 19°C / 13°C
7 Ekim 2025 Salı
Magazin

Sarayda dengeler değişiyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda kritik hamleler

“Mehmed: Fetihler Sultanı” bu akşam 53. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Sultan Mehmed, hem saray içindeki çekişmelerle hem de dış tehditlerle dolu zorlu bir döneme adım atıyor. Zağanos Paşa'nın dönüşü ve Şehzade Mustafa'nın yeniçeri ocağına katılması dikkat çekerken, sarayda dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak.

7 Ekim 2025 Salı 11:21
TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 7 Ekim Salı (bu akşam elli üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; Zağanos Paşa saraya geri dönerken, Şehzade Mustafa ise büyük bir törenle yeniçeri ocağına katılıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Sultan Mehmed, hem şahsi hem de siyasi meydan okumalarla dolu zorlu bir döneme adım atar. Ağır yaralı yatan Şehzade Beyazıd'ın akıbeti sarayda derin bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bir yandan divandaki çekişmelerle, diğer yandan Karaman, Pontus ve Vatikan karşısında şekillenen ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalır.

Divan'da Mahmud Paşa ile İshak Paşa arasındaki ihtilaf Osmanlı iç siyasetinde gerilimi iyice arttırırken, Şahabettin'in Zağanos Paşa hakkındaki tavrı da dengeleri sarsacak yeni tartışmaları doğurur. Bu sırada Mehmed oğulları üzerinden kritik hamleler yapar. Beyazıd ölüm döşeğinde umutla beklenirken, Mustafa büyük bir törenle yeniçeri ocağına katılır ve sefere çıkma onuruna erişir.

Pontus'ta Vlad Tepeş'in hain planları sürerken, Karatuğlar zindanda acımasız işkencelerle sınanır. Basat'ın ihaneti sezmesiyle gerilim giderek tırmanır. Öte yandan Mehmed, sürgündeki Zağanos Paşa'yı geri çağırarak hem devletin kaderini hem de oğlunun geleceğini etkileyecek yeni bir kapı aralar.

Karaman seferi için Osmanlı ordusu yola koyulurken, Beyşehir önlerinde yaşanacak büyük çarpışma ve sarayda yükselen yeni güç dengeleri, imparatorluğun geleceğini belirleyecektir.

