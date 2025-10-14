Sarayda dengeler değişiyor... Sultan Mehmed zırhını kuşandı, kararını verdi!

"Mehmed: Fetihler Sultanı" 14 Ekim Salı (bu akşam) elli dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; sarayda dengeler yeniden kurulacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

Sarayda dengeler yeniden kurulur, gizli ittifaklar değişir, yürekler ile devlet aklı bir kez daha karşı karşıya gelir.

Sadrazam Mahmud Paşa, Zağanos Paşa'yı yeniden divana aldırarak güç terazisini kendi lehine çevirmeye çalışır. Şehabeddin Paşa'nın üzerindeki baskı artarken, Mehmed'in iki eski lalası arasındaki sarsılmaz bağ yeniden sınanır. Ancak bu kez, geçmişteki bir seferin karanlık sırrı ortaya çıkmak üzeredir.

Öte yanda, Şehzade Beyazıd, Mehmed'in buyruğuyla Gülperi Hatun'la siyasi bir nikah kıyar. Fakat gönlündeki Julia'nın gölgesi, bu evliliği daha ilk andan itibaren bir hesaplaşmaya dönüştürür. Gülperi'nin, babası Karamanoğlu İbrahim Bey'e yazdığı mektuplarda saklı olan planı ise, sarayda yaklaşan bir felaketin habercisidir.

Pontus'ta Vlad ve Karatuğlar, kutsal emanetlerin izinde ölümle yarışır, bu emanetler yalnızca bir inanç sembolü değil, dinlerin ve imparatorlukların kaderini değiştirecek kudrettedir. Fakat Komnenos'un Papaz John'la kurduğu gizli ittifak ve Vlad'ın karanlık sırları, bu arayışı kanlı bir hesaplaşmaya dönüştürür.

Karamanoğulları Beyliği'ne sefer kararı alınmıştır, ancak Pontus'tan gelen haberler dengeleri değiştirir. Kutsal emanetlerin Avrupa'ya geçme tehlikesi, yeni bir Haçlı ittifakının doğabileceği ihtimalini gündeme taşır. Mehmed, planlarını gözden geçirir; önce seferi erteler, ardından kararını yeniden verir. Artık yönü yalnızca Sultan'ın bildiği bir sefer vardır. Hedef belli, karar gizlidir! Zırhını kuşanır ve tek bir cümleyle hükmünü verir.