İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4503
  • EURO
    43,8948
  • ALTIN
    4094.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sarayda fırtına kopuyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda köklü değişim
Magazin

Sarayda fırtına kopuyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda köklü değişim

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Şehzade Orhan'ın ortadan kaldırılmasıyla birlikte, Sultan Mehmed şimdi Konstantiniyye'de köklü bir dönüşüm başlatmaya hazırlanıyor. Saraydaki makam rekabeti, Fatih Camii inşaatında yaşanacak sürpriz gelişmeler ve gizli örgütlerin karanlık planları yeni bölümde tansiyonu yükseltecek.

Haber Merkezi29 Nisan 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
Sarayda fırtına kopuyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda köklü değişim
ABONE OL

Mehmed: Fetihler Sultanı kırk dördüncü bölümüyle 29 Nisan Salı günü ekranlara geliyor.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde bizi neler bekliyor?

Konstantiniyye'nin fethinin ardından şehrin imarı ve Müslüman – Türk yurdu olması için kollar sıvanırken Sultan Mehmed gölgelerde büyüyen büyük bir suikastı zekâsıyla çözmüş ve yıllardır Osmanlı'nın başına bela olan Şehzade Orhan'ı yakalayıp boğdurmuştur.

İşte şimdi Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye Osmanlı mührünü vurmak ve devleti yeni ufuklara taşıyacak köklü değişimleri hayata geçirmekten başka bir hedefi yoktur. Başta Çandarlı olmak üzere tüm paşalar da bu köklü değişimden nasibini alacaktır. Sultan Mehmed devleti yeniden dizayn ederken kimler hangi görevleri alacaktır? Paşalar daha yüksek makamları arzularken kimler hayal kırıklığına uğrayacak? Kimler yeni vazifeleriyle, yeni bir ufka doğru adım atacaktır?

Fatih Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye ilk büyük damgası olacak olan Fatih Camii inşaatı başlamışken, camii inşaatında yaşanan hangi olay Sultan Mehmed'in hayatını derinden sarsacaktır?

Sultan Mehmed yeni vazifeler, yeni emirler ve yeni hayallerle büyük bir yolculuğa hazırlanırken Plethon ve Notaras önderliğindeki gizli örgüt hangi kurnaz planlara girişecek, kimleri hangi zaaflarından vurarak acımasız hedeflerine adım adım yürüyeceklerdir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.