Sarayda fırtına kopuyor! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda köklü değişim

Mehmed: Fetihler Sultanı kırk dördüncü bölümüyle 29 Nisan Salı günü ekranlara geliyor.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde bizi neler bekliyor?

Konstantiniyye'nin fethinin ardından şehrin imarı ve Müslüman – Türk yurdu olması için kollar sıvanırken Sultan Mehmed gölgelerde büyüyen büyük bir suikastı zekâsıyla çözmüş ve yıllardır Osmanlı'nın başına bela olan Şehzade Orhan'ı yakalayıp boğdurmuştur.

İşte şimdi Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye Osmanlı mührünü vurmak ve devleti yeni ufuklara taşıyacak köklü değişimleri hayata geçirmekten başka bir hedefi yoktur. Başta Çandarlı olmak üzere tüm paşalar da bu köklü değişimden nasibini alacaktır. Sultan Mehmed devleti yeniden dizayn ederken kimler hangi görevleri alacaktır? Paşalar daha yüksek makamları arzularken kimler hayal kırıklığına uğrayacak? Kimler yeni vazifeleriyle, yeni bir ufka doğru adım atacaktır?

Fatih Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye ilk büyük damgası olacak olan Fatih Camii inşaatı başlamışken, camii inşaatında yaşanan hangi olay Sultan Mehmed'in hayatını derinden sarsacaktır?

Sultan Mehmed yeni vazifeler, yeni emirler ve yeni hayallerle büyük bir yolculuğa hazırlanırken Plethon ve Notaras önderliğindeki gizli örgüt hangi kurnaz planlara girişecek, kimleri hangi zaaflarından vurarak acımasız hedeflerine adım adım yürüyeceklerdir.