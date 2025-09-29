Sarayda fitne ateşi! Mehmed Fetihler Sultanı'nda neler olacak?

TRT1'in Salı akşamları ekrana gelen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI'NDAN NELER OLACAK?

Sultan Mehmed, Şehzade Beyazıd'ın sebep olduğu meselelerle boğuşurken hem içeride hem de dışarıda yeni fırtınalar kopar. Beyazıd'ın lalası İshak Paşa'yı görevden alması sarayda dengeleri değiştirir, şehzade ise babasının sözleriyle derin bir üzüntü yaşar. Bu sırada haremde Bahar Hatun ve Gülşah Hatun arasındaki çekişme giderek büyür. Pontus ve Karaman, Osmanlı'ya karşı ittifak arayışındadır. Vlad ve Karatuğlar kutsal emanetlerin peşine düşerken, Komnenos ve Vatikan temsilcileri aynı emanetler için kanlı oyunlar kurar. Vlad ve Karatuğlar zorlu bir yolculuğa çıkar. Fakat bu yolculuk, onları sadece düşmanla değil kendi aralarındaki hesaplaşmayla da yüz yüze getirir. Süleyman, Julia'nın ölümünden Beyazıd'ı sorumlu tutarak İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i Osmanlı'ya karşı kışkırtır ve fitne ateşini harlar.

Beyazıd, yolda kurulan pusuda ağır yaralanır. Julia'nın hatırasıyla intikam hırsına kapılsa da ölümle burun buruna gelir. Bu haber saraya ulaşınca Sultan Mehmed, artık sabrının tükendiğini ilan eder. Yeniçerileri cülus meydanında toplayarak kudretli bir sesle haykırır: "Gayrı vakit hainleri gazabımızla yakıp kavurma vaktidir! Osmanlı tahtında artık sadece savaşın ve intikamın gölgesi vardır.