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Magazin

Şarkıcı Gülşen'in acı günü

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

DHA28 Ekim 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Şarkıcı Gülşen'in acı günü
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Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan'daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu'ya geldi.

Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu'nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

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