İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2433
  • EURO
    44,5116
  • ALTIN
    4156.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcının eşi duyurdu.

30 Mayıs 2025 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti
ABONE OL

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim." demişti.

2021 yılında meme kanserini atlatan ve ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Şimal yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu kritik olan Şimal hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcının eşi duyurdu.

Şimal'ın eşi Necati Arıcı, acı haberi sosyal medya hesabından; 'Eşim Şimal Gülen, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir' notuyla acı haberi duyurdu.

  • Şimal
  • tedavi
  • vefat

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.