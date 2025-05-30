Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim." demişti.

2021 yılında meme kanserini atlatan ve ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Şimal yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu kritik olan Şimal hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcının eşi duyurdu.

Şimal'ın eşi Necati Arıcı, acı haberi sosyal medya hesabından; 'Eşim Şimal Gülen, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir' notuyla acı haberi duyurdu.