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Şarkıcı Sinan Akçıl konserinde Filistin bayrağı açtı: Katil Netanyahu bizi duysun

Şanlıurfa'daki Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek mesajı verdi. Akçıl, 'Katil Netanyahu bizi duysun. Özgür, özgür Filistin.' diye konuştu.

AA4 Haziran 2024 Salı 08:58 - Güncelleme:
Şarkıcı Sinan Akçıl konserinde Filistin bayrağı açtı: Katil Netanyahu bizi duysun
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.

Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.

Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

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