Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.
Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.
Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi.
Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.
"Katil Netanyahu bizi duysun"— Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 4, 2024
Müzisyen Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki konserinde Filistin'i unutmadı. Akçıl, "Katil Netanyahu bizi duysun. Özgür, özgür Filistin" ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/kz9t6dGfEh