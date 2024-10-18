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Şarkıcı Umut Akyürek'ten kızı için yardım çığlığı: Ya ölecek ya öldürecek

Şarkıcı Umut Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un bağımlı olduğunu açıklayarak yardım çağrısında bulundu. Akyürek, “İki kez babasına saldırdı, beni de darp etti” ifadelerini kullandı. Hastaneye götürülen Melek Bal ise kelepçeli fotoğrafını paylaştı.

18 Ekim 2024 Cuma 08:44 - Güncelleme:
Şarkıcı Umut Akyürek'ten kızı için yardım çığlığı: Ya ölecek ya öldürecek
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Sanatçı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un yasaklı madde bağımlısı olduğunu açıklayarak yardım çağrısında bulundu.

Şarkıcı, kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı.

Kızının kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirten Akyürek, "Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor' dedi.

Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşi Oktay Ertuğrul'a bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyledi.

Kızının 8 yıldır yasaklı madde kullandığını söyleyen Akyürek, kızının şimdi rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığını söyledi.

Hastaneye götürülen Melek Bal, kelepçeli fotoğrafını paylaştı.

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