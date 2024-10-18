Sanatçı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un yasaklı madde bağımlısı olduğunu açıklayarak yardım çağrısında bulundu.

Şarkıcı, kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini sosyal medyadan paylaştığı videoyla anlattı.

Kızının kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirten Akyürek, "Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor' dedi.

Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşi Oktay Ertuğrul'a bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyledi.

Kızının 8 yıldır yasaklı madde kullandığını söyleyen Akyürek, kızının şimdi rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığını söyledi.

Hastaneye götürülen Melek Bal, kelepçeli fotoğrafını paylaştı.