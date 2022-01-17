IHA 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:07 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:08

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde fotoğrafçılık yapan Ramazan Arıkan, Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, sanatçı Sezen Aksu TCK'nın 'Halkı dini değerleriyle oynamak ve tahrik veya aşağılama' suçunu kapsayan 216/2. maddesi uyarınca yargılanması isteyerek şikayetçi.

Suç duyurusunda, bulunan Arıkan, tüm vatandaşların dava açması için şikayetçi olmasını istedi.

Arıkan, "Bizim ilk insanlarımız Âdem Aleyhisselâm ve Hava validemize hakaret içerikli bir şarkıda yer veren benim gözümde sanatçı değildir. Adem Aleyhisselama ve Havva validemize 'Cahil' ifadesi kullanıyor. Bu sadece İslam alemine değil bu hakaret tüm insanlığa, tüm insanların annesi ve babasına yapılan hakarettir. Ben bunu kaldıramadım, benim dini duygularımı zedeledi. Ben insanlık görevimi yaparak, şikayetçi oldum. TCK'nın 216 maddesiyle ilgili cezalandırılmasını talep ettim. Bu kişinin ceza almasını istiyorum. Artık yeter, bizim dini duygularımızla kimse oynamasınlar. Dini değerlerimize hakaret etmesinler. Ben artık bu gibi insanlardan bıktım artık. Ben vatandaşlık görevimi yapıyorum ve sonuna kadar bu savaşın mücadelesini devam edeceğim.