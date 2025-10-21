Savaş başlıyor! Sultan Mehmed ordusuyla sefere çıkıyor

Mehmed: Fetihler Sultanı 21 Ekim Salı akşamı elli beşinci bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; Sultan Mehmed, payitahttaki hazırlıklarını tamamlayarak ordusuyla sefere çıkacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

Sultan Mehmed, payitahttaki hazırlıklarını tamamlayarak ordusuyla görkemli bir şekilde sefere çıkar. Ancak seferin yönü konusundaki belirsizlik, hem Osmanlı paşaları hem de düşman cephelerinde büyük bir merak ve gerilim yaratır. Mehmed, bu belirsizliği düşmanlarının kalbine korku salacak bir strateji olarak kullanmaktadır. Ancak hedef Pontus'tur.

Karadeniz'de Osmanlı donanması büyük bir çarpışmaya girer. Savaşın sonucu, seferin kaderini etkileyecek dengeleri değiştirecektir.

Karaman ve İsfendiyar'da herkes Mehmed'in hedefini tahmin etmeye çalışırken gizli diplomasi trafiği hız kazanır. Vatikan cephesinde ise Papa, gelişmeler üzerine yeni bir komutanı görevlendirir. Bu gizli komutan kimdir?

Osmanlı ordugâhında yaşanan beklenmedik bir suikast, cephede büyük sarsıntı yaratır. Olay, yeni bir fitnenin habercisidir. Payitahtta ise haremde tansiyon yükselir. Gülperi'nin Şehzade Bayezid'e yönelik hamlesi, sarayda tüm dengeleri değiştirir. Her cephede belirsizlik ve güç mücadelesi büyürken, Mehmed kararlılıkla yoluna devam eder.