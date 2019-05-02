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Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Şebnem Kısaparmak kimdir?

Kanal D’de Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Şebnem Kısaparmak dikkatleri üzerine çekti. Programı yakından takip eden vatandaşlar, “Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Şebnem Kısaparmak kimdir?” sorularına aramam motorlarında yanıt aramaya başladı. Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Şebnem Kısaparmak kimdir? Usta sanatçı Fatih Kısaparmak’la evli olan Şebnem Kısaparmak’ın Kaan ve Ozan isimlerinde iki oğlu vardır. İşte haberimizin ayrıntıları…

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Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Şebnem Kısaparmak kimdir? Kanal D’de Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Şebnem Kısaparmak dikkatleri üzerine çekti. Programı yakından takip eden vatandaşlar Şebnem Kısaparmak’la ilgili arama motorlarını araştırarak bilgi toplamaya başladı. Usta sanatçı Fatih Kısaparmak’la evli olan Şebnem Kısaparmak’ın Kaan ve Ozan isimlerinde iki oğlu vardır. Son dönemde şiirleri ile ön plana çıkan Şebnem Kısaparmak albüm’de çıkarmıştır. Kanal 7'de bir dönem Haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur. İşte haberimizin detayları…

ŞEBNEM KISAPARMAK KİMDİR?

Şebnem Ergür Kısaparmak ya da daha çok bilinen ismiyle Şebnem Kısaparmak (1969, Ankara) Türk Sunucu.

Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda Haber Spikerliği ve sunuculuk yapmıştır.

Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda Haberleri sunmuştur.

Şebnem Kısaparmak geçmişte bir çok kanalda sunucu ve haber spikerliği yapmıştır. Ayrıca dizide oyunculukta yapmış ve bazı kanallarda kadın programı, eğlence programlarını sunmuş ve hazırlamıştır. 

Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri'de çıkarmıştır.

Fatih Kısaparmak ile Evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.

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